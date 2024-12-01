Чи скасують субсидії після Нового Року

Незабаром розпочнеться 2025 рік й відповідно українці чекають на нові виплати. Проте дехто з них може розчаруватися, адже субсидія зникне.

Чи зникне субсидія у 2025 році

Після Нового Року субсидію для українців відміняти не будуть, адже її продовжили до 30 квітня 2025 року, передає 24 Канал, з посиланням на ПФУ.

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Проте деякі українці не отримають більше грошей з низки причин:

разова купівля на 100 тисяч гривень;

набуття права власності на деякі види транспорту (крім мопеда і причепа);

зміни в складі зареєстрованих у житлі осіб (включно з членами їхніх сімей);

рішення про створення об'єднання співвласників багатоквартирного будинку;

зміна управителя або виконавця комунальних послуг;

перебування члена домогосподарства або члена його сім'ї за кордоном понад 60 днів;

зміни в переліку отримуваних комунальних послуг або умов їх надання

Нагадаємо! Уряд постановив, що придбання генераторів до 150 тисяч гривень або одноразовий платіж за кредитом на таку покупку не впливатимуть на право на субсидію.