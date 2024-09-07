Субсидію точно втратять: хто більше не отримає виплат

7 вересня 2024, 09:10
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Автор: Тетяна Стельмах

Джерело:

Мінсоцполітики

Деякі українці більше не зможуть отримувати субсидію на ЖКП. Це пов'язано з їх матеріальним становищем.

Хто втратить субсидію

Субсидії на домогосподарство можуть позбавити, якщо:

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  • існує прострочена більш ніж на 90 днів заборгованість за комунальні послуги, що перевищує 680 гривень;
  • існує борг у члена домогосподарства, зареєстрований у Єдиному реєстрі виконавчих проваджень понад три місяці;
  • в родині є дорослі безробітні члени сім'ї або ті, хто не сплачує ЄСВ протягом останніх 90 днів;
  • у сім'ї є більше одного житлового приміщення;
  • площа житла перевищує 130 квадратних метрів у багатоквартирному будинку або 230 квадратних метрів у приватному будинку;
  • є транспортний засіб, випущений менше ніж 5 років тому, або декілька транспортних засобів випущених менше ніж 15 років тому;
  • є банківський депозит на понад 100 тисяч гривень або державних облігацій на суму понад 100 тисяч гривень.