Субсидію точно втратять: хто більше не отримає виплат
7 вересня 2024, 09:10Читать новость на русском
Джерело:Мінсоцполітики
Деякі українці більше не зможуть отримувати субсидію на ЖКП. Це пов'язано з їх матеріальним становищем.
Хто втратить субсидію
Субсидії на домогосподарство можуть позбавити, якщо:
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- існує прострочена більш ніж на 90 днів заборгованість за комунальні послуги, що перевищує 680 гривень;
- існує борг у члена домогосподарства, зареєстрований у Єдиному реєстрі виконавчих проваджень понад три місяці;
- в родині є дорослі безробітні члени сім'ї або ті, хто не сплачує ЄСВ протягом останніх 90 днів;
- у сім'ї є більше одного житлового приміщення;
- площа житла перевищує 130 квадратних метрів у багатоквартирному будинку або 230 квадратних метрів у приватному будинку;
- є транспортний засіб, випущений менше ніж 5 років тому, або декілька транспортних засобів випущених менше ніж 15 років тому;
- є банківський депозит на понад 100 тисяч гривень або державних облігацій на суму понад 100 тисяч гривень.