Кто потеряет субсидию
Субсидии на домохозяйство могут лишить, если:
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- существует просроченная более чем на 90 дней задолженность за коммунальные услуги, превышающая 680 гривен;
- существует долг у члена домохозяйства, зарегистрированный в Едином реестре исполнительных производств более трех месяцев;
- в семье есть взрослые безработные члены семьи или те, кто не платит ЕСВ в течение последних 90 дней;
- в семье есть более одного жилого помещения;
- площадь жилья превышает 130 квадратных метров в многоквартирном доме или 230 квадратных метров в частном доме;
- есть транспортное средство, выпущенное менее 5 лет назад, или несколько транспортных средств выпущенных менее 15 лет назад;
- есть банковский депозит на более 100 тысяч гривен или государственных облигаций на сумму более 100 тысяч гривен.