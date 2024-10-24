Європарламент закликає відмовитись від газу з Азербайджану

Європейські депутати вважають, що Азербайджан не є надійним постачальником газу, і вимагають припинити його експорт через кілька факторів.

Припинення залежності від експорту газу з Азербайджану

Європейський парламент 24 жовтня ухвалив резолюцію щодо ситуації в Азербайджані, в якій закликав ЄС "припинити залежність від експорту газу з Азербайджану".

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Разом з цим, резолюція закликає та призупинити меморандум про взаєморозуміння щодо стратегічного партнерства в енергетичній сфері, що був підписаний ще у 2022 році.

Вимога євродепутатів зумовлена кількома факторами:

Європарламент вважає, що в Азербайджані систематично порушуються права людини. Європейські депутати засуджують військові дії Азербайджану проти Вірменії у 2023 році. Європарламент стурбований поглибленням відносин між Азербайджаном і Росією під час російсько-української війни. Депутати побоюються, що під виглядом азербайджанського газу до Європи може надходити російський газ, що підриває зусилля ЄС у зменшенні залежності від Росії.

Євродепутати вважають, що умовою для майбутньої співпраці Азербайджану з Євросоюзом має бути звільнення політв'язнів, проведення правових реформ, поліпшення ситуації з правами людини та готовність до мирних переговорів з Вірменією.