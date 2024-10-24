Прекращение зависимости от экспорта газа из Азербайджана

Европейский парламент 24 октября принял резолюцию по ситуации в Азербайджане, в которой призвал ЕС "прекратить зависимость от экспорта газа из Азербайджана".

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Вместе с этим, резолюция призывает и приостановить меморандум о взаимопонимании относительно стратегического партнерства в энергетической сфере, который был подписан еще в 2022 году.

Требование евродепутатов обусловлено несколькими факторами:

Европарламент считает, что в Азербайджане систематически нарушаются права человека. Европейские депутаты осуждают военные действия Азербайджана против Армении в 2023 году. Европарламент обеспокоен углублением отношений между Азербайджаном и Россией во время российско-украинской войны. Депутаты опасаются, что под видом азербайджанского газа в Европу может поступать российский газ, что подрывает усилия ЕС в уменьшении зависимости от России.

Евродепутаты считают, что условием для будущего сотрудничества Азербайджана с Евросоюзом должно быть освобождение политзаключенных, проведение правовых реформ, улучшение ситуации с правами человека и готовность к мирным переговорам с Арменией.