Рішення є: як Європа може швидше відмовитись від російського газу

Європа хоче прискорити процес відмови від російського газу. Європарламент розглядає можливості завершити цей процес до січня 2027 року.

Як ЄС може пришвидшити відмову від російського газу?

Станом на зараз, країни ЄС та законодавці готуються до переговорів, відносно заборони імпорту російського газу до 1 січня 2028 року, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Зверніть увагу! Заборона імпорту має відбуватися згідно з юридичною пропозицією від Європейської комісії.

Законодавці Європарламенту пропонують перенести термін цієї заборони на рік – на січень 2027 року. Проте, джерела Reuters вважають, що це навряд відбудеться.

Європейський парламент восени проголосує за підтвердження своєї позиції щодо переговорів з країнами ЄС щодо заборони,

– йдеться у повідомлені Reuters.

Водночас, імовірно, законодавці ЄС використають вказану вимогу як важіль, що сприятиме іншим змінам. Йдеться, зокрема, про пропозицію відносно накладення санкцій на компанії, які порушують заборону.

Зауважте! Згідно з пропозицією, компанії-порушники можуть навіть втратити ліцензію на торгівлю енергоносіями.