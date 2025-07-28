Як ЄС може пришвидшити відмову від російського газу?

Станом на зараз, країни ЄС та законодавці готуються до переговорів, відносно заборони імпорту російського газу до 1 січня 2028 року, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Зверніть увагу! Заборона імпорту має відбуватися згідно з юридичною пропозицією від Європейської комісії.

Законодавці Європарламенту пропонують перенести термін цієї заборони на рік – на січень 2027 року. Проте, джерела Reuters вважають, що це навряд відбудеться.

Європейський парламент восени проголосує за підтвердження своєї позиції щодо переговорів з країнами ЄС щодо заборони,

– йдеться у повідомлені Reuters.

Водночас, імовірно, законодавці ЄС використають вказану вимогу як важіль, що сприятиме іншим змінам. Йдеться, зокрема, про пропозицію відносно накладення санкцій на компанії, які порушують заборону.

Зауважте! Згідно з пропозицією, компанії-порушники можуть навіть втратити ліцензію на торгівлю енергоносіями.