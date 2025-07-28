Как ЕС может ускорить отказ от российского газа?

По состоянию на сейчас, страны ЕС и законодатели готовятся к переговорам, относительно запрета импорта российского газа до 1 января 2028 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Обратите внимание! Запрет импорта должен происходить согласно юридическому предложению от Европейской комиссии.

Законодатели Европарламента предлагают перенести срок этого запрета на год – на январь 2027 года. Однако источники Reuters считают, что это вряд ли произойдет.

Европейский парламент осенью проголосует за подтверждение своей позиции относительно переговоров со странами ЕС по запрету,

– говорится в сообщении Reuters.

В то же время, вероятно, законодатели используют указанное требование как рычаг, что будет способствовать другим изменениям. Речь идет, частности, о предложении относительно наложения санкций на компании, которые нарушают запрет.

Заметьте! Согласно предложению, компании-нарушители могут даже потерять лицензию на торговлю энергоносителями.