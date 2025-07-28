Именно поэтому сначала давление нужно осуществить на него. Такое мнение 24 Каналу высказал генерал армии, бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж, отметив, что Пекин не будет жертвовать собой ради Кремля.

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Что нужно, чтобы остановить Россию?

Издание The Hill сообщило, что Китаю нужна бесконечная изнурительная война, в то же время ему не выгодно ни поражение, ни победа России. Генерал армии заметил, что с начала полномасштабного вторжения Китаю нужно наигрывать противоречия, ведь это дает несколько результатов.

Во-первых, это ослабляет Запад. Во-вторых, китайцы получают дешевые энергоресурсы, полезные ископаемые России и диктуют ей условия. В-третьих, Пекин поставляет свои технологии в страну-агрессора, например, беспилотники.

"То есть Китай будет поддерживать Россию, противостоять Западу и делать это все очень долго, но, не нарушая баланс в какой-то из сторон", – сказал он.

В то же время Маломуж отметил, что здесь есть важная деталь – Китай технологически, финансово и торгово зависит от западных стран и фирм. То есть США и ЕС могут сформировать вторичные санкции против Китая и он будет вынужден или покупать продукцию за огромные средства, или иметь ее в ограниченном доступе из России, или давить на Кремль о прекращении войны.

Это (санкции – 24 Канал) будут очень невыгодными для Китая экономически, энергетически и политически, ведь Россия еще и играет в ядерную войну. Надо ставить аргумент – поддержка России может нарушить баланс глобальной безопасности и уничтожить всех. Кроме санкции, Запад должен поддерживать Украину оружием. Тогда Китай сориентируется, что надо выходить на мирный процесс и быть его инициатором. Пекин не пожертвует Украиной, потому что тогда жертвой будет его экономика,

– подчеркнул генерал армии.

Кстати, политический эксперт, доктор философии Андрей Городницкий предположил, что санкции США против Пекина смогут загнать Владимира Путина в тупик. Тогда Китай не сможет постоянно помогать России, ведь ему нужно вооружение в случае возможной войны с Тайванем.