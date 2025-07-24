Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.

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Новые признаки сотрудничества между Пекином и Москвой

Украинская разведка обнаружила БпЛА CBTS.611000, который используется преимущественно для разведки и как приманка, но также может нести боевую часть весом до 15 килограммов.

Это первый случай, когда Россия применила оружие, полностью состоящее из китайских комплектующих,

– подчеркнули в издании.

Такая находка указывает на углубление сотрудничества между Китаем и Россией, несмотря на заявления Си Цзиньпина, что Пекин не поставляет летальное оружие ни одной стороне в войне. Китайские технологии уже фиксировались в российском оружии, но раньше их смешивали с компонентами других стран. На этот раз все части дронов являются китайскими.

Почти половина компонентов одного из дронов была изготовлена компанией CUAV Technology из провинции Гуандун, которая рекламирует себя как "поставщик открытых решений для дронов". К ним относятся:

автопилот и модули навигации с антеннами,

датчик скорости воздуха,

трубка Пито.

Характеристики китайского дрона / Фото The Telegraph

В 2022 году в CUAV Technology заявляли, что ограничат экспорт своей продукции в Россию и Украину, чтобы избежать ее военного использования. Однако новые находки свидетельствуют, что детали CUAV продолжают попадать в Россию.

Кроме CUAV, украинская разведка обнаружила и другие китайские комплектующие:

двигатель и модуль электрозажигания – Mile Haoxiang Technology,

FPV-камера – Foxeer Technology,

китайская копия австралийского модуля передачи данных RFD900X от RFDesign (дальность передачи – до 40 километров).

Эта система создает канал передачи данных между БПЛА и наземной станцией или между самими дронами, усиливая их разведывательные возможности,

– объяснили украинские разведчики.

По оценке украинских и американских ведомств, до 80% электроники в российских дронах – китайского происхождения. В то же время Китай неоднократно отрицал поставки любого летального оружия в войну и настаивал, что "строго контролирует товары двойного назначения".