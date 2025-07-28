Такое мнение 24 Каналу высказал политолог Олег Саакян, заметив, что все зависит от ситуации в США. На Трампа могут давить из-за его "желания" дождаться ответа от России, которая просто затягивает время.

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Почему Путин действительно может согласиться на встречу с Зеленским?

По словам политолога, Путин согласится на встречу, если ему "припечет", что уже понемногу происходит. С одной стороны, на него давят проблемы внутри России, с другой – ситуация в США.

Саакян заметил, что 50 дней, которые дал Дональд Трамп Путину, определил не президент США, а американская политика. Ведь потом стартует промежуточная избирательная кампания в Сенат и Трампа "начнут разбирать на атомы" по вопросу давления на Кремль.

В России понимают, что 50 дней зависят не от Трампа. Это процесс, который нет обратного пути. Поэтому россияне играют с вопросом о встрече и говорят: "Можем встретиться, можем при таких обстоятельствах, можем согласовать меморандум, чтобы встретиться". Кремль начинает торговаться, чтобы выиграть еще время,

– объяснил он.

Саакян добавил, что сколько времени россияне водили Трамп за нос, столько времени тот не решался отправлять Украине вооружение. Однако ситуация изменилась и президент США ожидает уступок от Путина.

К слову, Зеленский считает, что личная встреча с Путиным является необходима для окончания войны. По словам президента, по-другому не получится.