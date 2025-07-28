Таку думку 24 Каналу висловив політолог Олег Саакян, зауваживши, що все залежить від ситуації в США. На Трампа можуть тиснути через його "бажання" дочекатись відповіді від Росії, яка просто затягує час.

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Чому Путін справді може погодитися на зустріч з Зеленським?

За словами політолога, Путін погодиться на зустріч, якщо йому "припече", що вже потроху відбувається. З одного боку, на нього тиснуть проблеми всередині Росії, з іншого – ситуація у США.

Саакян зауважив, що 50 днів, які дав Дональд Трамп Путіну, визначив не президент США, а американська політика. Адже потім стартує проміжкова виборча кампанія до Сенату і Трампа "почнуть розбирати на атоми" щодо питання тиску на Кремль.

В Росії розуміють, що 50 днів залежать не від Трампа. Це процес, який немає зворотного шляху. Тому росіяни грають з питанням щодо зустрічі й кажуть: "Можемо зустрітись, можемо за таких обставин, можемо узгодити меморандум, щоб зустрітись". Кремль починає торгуватись, щоб виграти ще час,

– пояснив він.

Саакян додав, що скільки часу росіяни водили Трамп за носа, стільки часу той не наважувався надсилати Україні озброєння. Однак ситуація змінилась і президент США очікує поступок від Путіна.

До слова, Зеленський вважає, що особиста зустріч з Путіним є необхідною для закінчення війни. За словами президента, по-іншому не вийде.