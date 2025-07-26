Таку думку 24 Каналу висловив провідний експерт з кремлівської стратегії, директор програми "Росія та Євразія" у Chatham House Джеймс Ніксі, зазначивши, що єдиний спосіб справжнього мирного співіснування із росіянами – це інша Росія. На жаль, така реальність малоймовірно, тому Україні, за його словами, доведеться жити в умовах небезпеки ще довго після завершення війни.

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Яким ще країнам загрожує Росія?

Джеймс Ніксі вважає, що навіть після перемоги України, Росія буде ображеною та озлобленою.

Звісно, це краще, ніж Росія, з якою ведеться війна, але справжньої безпеки не буде, поки країна-агресорка не стане ліберально-демократичною державою. Це, як бачимо, більше схоже на фантазію,

– зауважив він.

Сусіди Росії, зокрема Білорусь та інші країни, у зоні ризику, адже російська влада хоче повернути імперію. Зараз окупантам найбільше потрібна Україна, проте й інші держави можуть бути під загрозою агресії.

Володимир Путін цінує Україну понад усе, йому байдуже на Киргизстан. Білорусь, Грузія та Вірменія також мають для нього значення,

– сказав експерт зі стратегії Кремля.

Він припустив, що наступною метою Росії після України може стати Молдова, адже ця держава є кандидатом на вступ до Європейського Союзу.

Додамо, аналітики Інституту вивчення війни попереджають, що Росія може готуватись до нового збройного протистояння, ймовірно, проти країни-члена НАТО. На думку експертів, Кремль активно формує умови для можливої агресії, зокрема реформує армію та готує суспільство до конфлікту. Дональд Трамп також заявив, що амбіції Путіна не обмежуються Україною, і вважає, що війна стала стратегічною помилкою Кремля.