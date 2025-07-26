Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

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Чи відбудеться зустріч Зеленського та Путіна?

Речник Кремля Дмитро Пєсков 25 липня заявив, що зустріч між Зеленським і Путіним залишається малоймовірною та наголосив, що Росія й Україна мають спочатку напрацювати домовленості "шляхом експертної роботи".

Водночас президент США Дональд Трамп сказав журналістам, що зустріч Путіна і Зеленського "відбудеться" і мала б відбутися "ще три місяці тому".

Варто зазначити, що російські чиновники вже неодноразово відкладали зустріч лідерів двох країн та відмовлялися від конструктивних переговорів щодо конкретних кроків для завершення війни.

Інститут вивчення війни (ISW) продовжує оцінювати, що Росія лише імітує зацікавленість у перемовинах, щоб виграти час для просування на полі бою та отримати поступки від України й Заходу – на відміну від незмінної готовності України до переговорів про припинення війни,

– підсумували аналітики.

Нагадаємо, 25 липня президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що цього тижня він планує провести телефонну розмову з Володимиром Путіним та Дональдом Трампом, щоб обговорити можливість проведення зустрічі чотирьох лідерів включно із Зеленським.