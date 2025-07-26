Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

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Які плани росіян на Харківщині?

Геолокаційні кадри, опубліковані 24 липня, підтверджують, що росіяни зайшли в південну частину Голубівки (на північний схід від Куп'янська), ймовірно, захопили населений пункт і просунулися на північ Куп'янська.

Нові кадри від 25 липня свідчать про просування російських військ у південно-західній частині Кіндрашівки та на південний захід від Тищенківки (обидва населених пункти розташовані на північний захід від Куп'янська).

Росія, ймовірно, використає ці просування для подальшого оточення Куп'янська, що ускладнить для України постачання та оборону позицій на заході від міста,

– зазначають в ISW.

За словами аналітиків, ці дії відповідають давній меті російського командування – окупувати Куп'янськ і створити умови для захоплення додаткових територій.

Одним із завдань може стати блокування траси Н-26 Куп'янськ – Шевченкове, щоб ускладнити логістику ЗСУ. Також росіяни можуть намагатися просунутися на захід від лінії Велика Шапківка – Паламарівка – Нечволодівка, щоб завадити Україні відійти до оборонних рубежів уздовж річки Куп'янка.

До слова, нещодавно аналітики DeepState оновили карту бойових дій. Вони також підтвердили, що ворог розвиває наступ на Харківщині й просунувся безпосередньо біля самого Куп'янська та Мирного.