Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар речника ОТУ "Харків" Павла Шамшина в ефірі телемарафону.

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Що зараз відбувається біля Липців?

Павло Шамшин розповів про ситуацію на Харківщині та зокрема навколо Липців.

Липці повністю залишаються під контролем Сил оборони України. Росіяни час від часу намагаються атакувати на північ від населеного пункту Липці, але нічого, крім втрат, вони досягти не можуть,

– наголосив військовий.

За словами Шамшина, підрозділи Сил оборони постійно завдають російській окупаційній армії значних втрат на фронті.

Ситуація в районі Липців перебуває під нашим контролем, просування ворога там зараз немає,

– підсумував речник ОТУ "Харків".

Нагадаємо, протягом доби 24 липня на Південно-Слобожанському напрямку відбулося 10 атак росіян в районах Вовчанська, Кам’янки, Дворічної та Петро-Іванівки.

Напруженою ситуація була й на Куп'янському напрямку: там окупанти атакували 9 разів. Штурмові дії противника відбили в районах Степової Новоселівки, Борівської Андріївки, Голубівки, Загризового, Новоплатонівки.