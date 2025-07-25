Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Яка ситуація на фронті?

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби ЗСУ відбили 25 атак окупантів. Також противник завдав 9 авіаударів, застосувавши при цьому 15 керованих авіабомб, та здійснив 283 обстріли, шість із яких – з реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог 7 разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу населених пунктів Вовчанськ, Зелене, Петро-Іванівка та Кам’янське.

Ситуація біля Вовчанська: дивіться на карті

На Куп’янському напрямку вчора відбулося 5 атак російських військ. Наші оборонці відбивали штурмові дії агресора поблизу Степової Новоселівки, Загризового, Куп’янська, Зеленого Гаю та в напрямку Великої Шапківки.

На Лиманському напрямку противник атакував 24 рази. Ворожі сили намагалися прорвати оборону поблизу населених пунктів Греківка, Новий Мир, Ямполівка, Торське, Серебрянка, а також у напрямку населених пунктів Дронівка, Шандриголове, Чернещина, Середнє.

На Сіверському напрямку ворог здійснив 2 спроби прориву в районах Григорівки та Переїзного.

На Краматорському напрямку російська армія 3 рази атакувала в районі Миколаївки та у напрямку Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 7 атак неподалік Диліївки, Торецька, Русиного Яру, у напрямках Плещіївки, Олександро-Шультиного та Катеринівки.

Яка ситуація біля Торецька: дивіться на карті

На Покровському напрямку Сили оборони зупинили 57 штурмів агресора у районах населених пунктів Мирне, Мирноград, Новоекономічне, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Дачне, Промінь, а також у напрямку населених пунктів Володимирівка, Родинське і Покровськ.

ЗСУ зупинили штурми на Покровському напрямку: дивіться на карті

На Новопавлівському напрямку армія Росії здійснила 14 атак поблизу населених пунктів Піддубне, Маліївка, Ялта, Воскресенка – у напрямку Темирівки й Олександрограда.

На Гуляйпільському напрямку ворог не проводив наступальних дій.

Сили оборони відбили одну атаку окупаційних військ на Оріхівському напрямку в районі населеного пункту Степногірськ.

На Придніпровському напрямку минулої доби ворог 5 разів атакував позиції Сил оборони у напрямках населених пунктів Садове, Дніпровське та Придніпровське.

На Волинському та Поліському напрямках ознаки формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

До слова, минулої доби втрати російських загарбників склали 980 осіб. Також українські воїни знешкодили 3 танки, 5 бойових броньованих машин, 31 артилерійську систему, два засоби протиповітряної оборони, 196 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, дві крилаті ракети та 76 одиниць автомобільної техніки окупантів.