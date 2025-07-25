Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий спикера ОТГ "Харьков" Павла Шамшина в эфире телемарафона.

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Что сейчас происходит возле Липцов?

Павел Шамшин рассказал о ситуации на Харьковщине и в частности вокруг Липцов.

Липцы полностью остаются под контролем Сил обороны Украины. Россияне время от времени пытаются атаковать к северу от населенного пункта Липцы, но ничего, кроме потерь, они достичь не могут,

– подчеркнул военный.

По словам Шамшина, подразделения Сил обороны постоянно наносят российской оккупационной армии значительные потери на фронте.

Ситуация в районе Липцов находится под нашим контролем, продвижения врага там сейчас нет,

– подытожил представитель ОТГ "Харьков".

Напомним, в течение суток 24 июля на Южно-Слобожанском направлении произошло 10 атак россиян в районах Волчанска, Каменки, Двуречной и Петро-Ивановки.

Напряженной ситуация была и на Купянском направлении: там оккупанты атаковали 9 раз. Штурмовые действия противника отбили в районах Степной Новоселовки, Боровской Андреевки, Голубовки, Загрызово, Новоплатоновки.