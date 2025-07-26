Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

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Какие планы россиян на Харьковщине?

Геолокационные кадры, опубликованные 24 июля, подтверждают, что россияне зашли в южную часть Голубовки (к северо-востоку от Купянска), вероятно, захватили населенный пункт и продвинулись на север Купянска.

Новые кадры от 25 июля свидетельствуют о продвижении российских войск в юго-западной части Кондрашовки и на юго-запад от Тищенковки (оба населенных пункта расположены к северо-западу от Купянска).

Россия, вероятно, использует эти продвижения для дальнейшего окружения Купянска, что усложнит для Украины поставки и оборону позиций на западе от города,

– отмечают в ISW.

По словам аналитиков, эти действия соответствуют давней цели российского командования – оккупировать Купянск и создать условия для захвата дополнительных территорий.

Одной из задач может стать блокирование трассы Н-26 Купянск – Шевченково, чтобы усложнить логистику ВСУ. Также россияне могут пытаться продвинуться на запад от линии Большая Шапковка – Паламаровка – Нечволодовка, чтобы помешать Украине отойти к оборонительным рубежам вдоль реки Купьянка.

К слову, недавно аналитики DeepState обновили карту боевых действий. Они также подтвердили, что враг развивает наступление на Харьковщине и продвинулся непосредственно у самого Купянска и Мирного.