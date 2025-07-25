Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Clash Report.

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Що відомо про відносини Трампа із Зеленським та Путіним?

Зазначимо, що остання зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа відбулася 25 червня на полях саміту НАТО.

Під час неї лідери обговорили захист українських міст за допомогою американських систем ППО, можливе співвиробництво дронів та підтримку оборонної промисловості Сполучених Штатів. Перед цим політики говорили віч-на-віч на похороні Папи Римського наприкінці квітня.

Тоді як з російським диктатором Володимиром Путіним президент США здебільшого спілкується телефоном.