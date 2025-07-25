Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Clash Report.
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Что известно об отношениях Трампа с Зеленским и Путиным?
Отметим, что последняя встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа состоялась 25 июня на полях саммита НАТО.
Во время нее лидеры обсудили защиту украинских городов с помощью американских систем ПВО, возможное сопроизводство дронов и поддержку оборонной промышленности Соединенных Штатов. Перед этим политики говорили с глазу на глаз на похоронах Папы Римского в конце апреля.
Тогда как с российским диктатором Владимиром Путиным президент США в основном общается по телефону.