По мнению президента Центра трансатлантического диалога Максима Скрипченко, новая модель Трампа по поддержке Украины является беспроигрышной. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Hill.

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Как действия Трампа могут повлиять на войну в Украине?

Автор материала отмечает, что с самого начала полномасштабного вторжения России защита Украины зависела от мощной поддержки со стороны западных партнеров.

Обещание администрации Джо Байдена помогать государству "столько, сколько потребуется" предусматривало непрерывные поставки военной и финансовой помощи непосредственно из Вашингтона. Такая модель "прямого донора" стала ключевой для начальной устойчивости Украины, ведь обеспечивала ее необходимым вооружением из запасов США.

По словам Скрипченко, подход Байдена заключался в прямых поставках со складов американских войск, что позволяло оперативно передавать Украине критически важную технику для сдерживания российской агрессии.

Правительство США поставляло Киеву широкий спектр вооружения – от зенитных ракет до артиллерийских боеприпасов и бронетехники. Однако при президенте Трампе эта парадигма меняется.

Хотя этот переход является заметным изменением, для Украины это отнюдь не худший сценарий. Наоборот, это скорее прагматичная и потенциально более устойчивая трансформация трансатлантического распределения бремени,

– считает Скрипченко.

А также добавляет, что она позволяет обеспечить Украину критическими средствами обороны, одновременно активизируя оборонную промышленность США и пересматривая формат поддержки со стороны союзников. Автор публикации отмечает, что поддержка все еще предоставляется "столько, сколько нужно", но также за счет других.

Такие действия американского лидера означают отход от традиционной модели "донор – получатель", сформировавшейся после Второй мировой войны, в сторону более прагматичного подхода в духе "Америка превыше всего". В дальнейшем участие США в глобальной безопасности, вероятно, будет зависеть от конкретной экономической выгоды и прямого участия союзников в покрытии расходов.

Это смещение может сделать сотрудничество в сфере безопасности более предсказуемым, но менее бескорыстным, поэтому союзники будут вынуждены доказывать свою преданность делу через финансовые взносы.

По мнению Скрипченко, изменение политики ускоряет движение Европы к стратегической автономии. Хотя сначала это означает, что европейцы платят за американское оружие, в долгосрочной перспективе оно стимулирует более глубокую оборонную интеграцию Евросоюза и уменьшение зависимости от Соединенных Штатов.

Европейские страны уже увеличивают свои оборонные бюджеты и готовятся к будущему с меньшей гарантией американской поддержки, развивая собственные механизмы закупок и производственную базу.

Автор подчеркивает, что наиболее насущной и долговременной потребностью Украины остается надежная противовоздушная оборона против эскалации ракетных и беспилотных атак со стороны России. Американская система ПВО Patriot имеет решающее значение, поскольку это одна из немногих систем, способных перехватывать высокоскоростные баллистические ракеты.

В то же время важный стратегический факт для Украины заключается в том, что не все виды американского вооружения могут быть заменены европейскими аналогами. Несмотря на рост производства артиллерии в Европе, система Patriot остается незаменимой и только США способны поставлять ее в необходимых масштабах.

Хотя модель продажи вооружений иностранным партнерам ранее характеризовалась медленной реализацией и отставанием в поставках, новый подход имеет шанс это изменить.

Крупные заказы от европейских партнеров могут дать оборонной промышленности США долгосрочные гарантии, необходимые для инвестиций в расширение производства, превратив расходы на пополнение запасов в новый импульс для экономики по принципу "Америка превыше всего".

Автор также отмечает, что Трамп наконец признал, что Россия, а не Украина, является основной проблемой на переговорах, даже угрожая тарифами и санкциями против Москвы и ее торговых партнеров, если мирное соглашение не будет достигнуто в течение 50 дней. В то же время он отмечает, что реальность заключается в том, что Путин не поддается быстрой сделке.

Скрипченко заключает, что сейчас появилась важная политическая возможность для дальнейшей поддержки Украины, даже если механизм финансирования изменится.

Идея о том, что Трамп хочет падения Украины, опровергнута. Однако он стремится завершить войну на условиях, которые отвечают интересам его администрации. Это создает значительное психологическое преимущество для Украины и уменьшает страх полного отказа в поддержке со стороны США.