Такое мнение 24 Каналу высказал военнослужащий, политический консультант Александр Антонюк, отметив, что Украине нужно двигаться по двум параллельным трекам, чтобы иметь все необходимое вооружение.

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Какова политика США в отношении Украины?

Антонюк отметил, что разведка США четко определяет Россию как одну из угроз, как деструктивный элемент. Но есть геополитика и определенное видение самого Дональда Трампа и в целом политического истеблишмента.

По его словам, поддержка, которую США оказывают Украине, с одной стороны – это политика истощения России, но с другой – это не является политикой поражения Кремля.

Поэтому, подчеркнул он, учитывая сегодняшние реалии, мы тоже должны выходить с другой парадигмой. То есть мы должны не просто просить финансовой поддержки, но и можем предложить модель совместного производства того или иного технологического средства.

В качестве примера он привел дроны Magura, когда в обмен, например, на какие-то ракеты или другие БПЛА производить вместе с США эти средства для того, чтобы контролировать не только Черное море, но и Балтийское море и, возможно, проводить спецоперации в Тихоокеанском районе.

Поскольку наша война открыла большой кейс и, по сути, уже и "ящик Пандоры",

– сказал Антонюк.

То есть, по его мнению, мы должны двигаться по двум параллельным трекам. Речь идет и о программе ленд-лиза, финансовой поддержке Европейского Союза, и о возможности приобрести уже полную номенклатуру вооружения, которое нам нужно.

Во-вторых, добавил он, нужны программы создания совместного ВПК с большинством адекватных стран-членов НАТО.

Напомним, 23 июля Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты заключили соглашение с Евросоюзом, по которому последний будет оплачивать 100% стоимости вооружения, которое потом будут отправлять в Украину.