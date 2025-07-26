По словам Фидана, на встрече стороны также обсуждали, при каких условиях могут встретиться президенты стран. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на турецкий медиаресурс NTV.

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Что сказал Фидан о войне в Украине и мирных переговорах?

Глава МИД Турции заявил, что война России против Украины имеет очень серьезные региональные и глобальные последствия.

Не говоря о гуманитарной трагедии на международной арене, мы сталкиваемся с ситуацией, которая может привести к еще большей войне и расколу. Это сложная и дорогая война. Война, в которой используется все, кроме ядерного оружия,

– отметил Фидан.

Он также добавил, что во время третьего раунда переговоров в Стамбуле было достигнуто принципиальное соглашение о проведении саммита лидеров в Турции. По словам политика, большая работа по этому возлагается на переговорные делегации.

Кроме этого, Фидан оценил ход переговоров и заявил, что видит "волю к достижению компромисса". По его мнению, если так будет продолжаться, сторонам удастся достичь временного решения.

В то же время Фидан отметил, что у каждого есть свой козырь, который не раскрывают. А также заверил, что Турция пытается создать благоприятные условия для завершения войны.

Отметим, что президент Турции Реджеп Эрдоган планирует позвонить американскому и российскому президентам – Дональду Трампу и Владимиру Путину. Таким образом он пытается организовать встречу лидеров Украины, России и США.