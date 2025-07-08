Угорщина може відмовитися від російської нафти завдяки нафтопроводу з Одеси

Для відмови від російських енергоносіїв Угорщині потрібен альтернативний варіант. Ним може стати нафтопровід "Одеса-Броди", який хочуть відновити.

Як угорська компанія бачить план відмови від нафти з Росії

Угорська нафтова компанія Mol розглядає доступ до українських портів для поступової відмови від російської нафти, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Компанія хоче отримати доступ до нафтопроводу "Одеса-Броди", який пролягає від чорноморського порту України до кордону країни з Польщею, що дозволить їй отримувати морські поставки від низки світових виробників.

Потоки можуть бути спрямовані до Угорщини через південне з'єднання "Дружба", яке наразі транспортує російську нафту до країни та з'єднується з Одеським трубопроводом поблизу українсько-польського кордону.

Одеський трубопровід означатиме доступ до всіх видів альтернативної сирої нафти завдяки морському з'єднанню. Цей трубопровід служитиме безпеці поставок для регіону, ЄС та України,

– сказав віце-президент Mol Сабольч Пал Сабо.

У чому складність відмови від російської нафти

Підключення до української інфраструктури буде непростим, оскільки Одеса часто була мішенню російських ракетних атак, а трубопровід, який наразі не працює, вимагатиме величезних інвестицій.

Це також вимагатиме "політичної акробатики" від прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, проросійського лідера, який закликав ЄС скоротити підтримку України та скасувати санкції проти Росії. Орбан уклав низку енергетичних угод з Москвою та зараз проводить кампанію за переобрання, обіцяючи блокувати процес вступу України до ЄС,

– пишуть у виданні.

Компанія Mol хоче, щоб ЄС та інші постраждалі країни взяли участь у "відродженні" Одеського трубопроводу, який також забезпечить альтернативу російській нафті для Сербії. Угорщина та Сербія зараз будують трубопровідне з'єднання.

Нагадаємо, що Єврокомісія представила дорожню карту відмови від російської нафти й газу. Планують, що до кінця 2025 року кожна країна ЄС матиме свій національний план відмови.

Припинення імпорту російського газу планують до кінця 2027 року шляхом підвищення прозорості, моніторингу та відстеження російського газу на ринках ЄС. До кінця 2025 року заборонять нові контракти з постачальниками російського газу, так само як і спотові угоди.

Також серед заходів – боротьба з російським "тіньовим флотом" (судна, які Росія використовує для ухилення від санкцій), які транспортують нафту.