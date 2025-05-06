Комісар Угорщини перешкоджає відмові від російської енергозалежності

Єврокомісар від Угорщини затримує схвалення нового плану щодо припинення енергетичної залежності Євросоюзу від Росії. Мова йде про комісара Олівера Варгеї.

Угорщина гальмує план щодо виходу з енергозалежності від Росії

Він висунув процедурне заперечення проти цієї пропозиції за кілька годин до її очікуваного оприлюднення, пише 24 Канал з посиланням на Politico.

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Заперечення Варгеї відбулося попри формальне зобов’язання діяти незалежно від політичних інтересів Угорщини. Як пише видання, з огляду на проросійську енергетичну політику Віктора Орбана, цей крок одразу був сприйнятий як "політичний жест". Однак це не завадить остаточному схваленню плану.

Також залишається незрозумілим, як саме портфель Варгеї, що охоплює питання охорони здоров’я та добробуту тварин, пов’язаний із планами щодо російської енергетики – якщо взагалі пов’язаний,

– додають у Politico.

У матеріалі йдеться про те, що опублікувати план мають у вівторок після того, як усі 27 єврокомісарів зустрінуться та дадуть йому "зелене світло". Варгеї, кандидат Орбана на посаду комісара, вніс застереження до порядку денного засідання, що означає необхідність обговорення його заперечень. Після цього комісари можуть або відхилити його позицію, або врахувати її.

Зокрема кодекс поведінки для комісарів вимагає, щоб вони були "повністю незалежними й не шукали та не отримували вказівок від будь-якого уряду чи іншої інституції, органу або структури".

Зверніть увагу! Точні застереження Варгеї не оприлюднені, і речник відмовився від коментарів.

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