Словаччина ніколи не відмовиться від газу з Росії: що буде з новим пакетом санкцій

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо написав листа Урсулі фон дер Ляєн, де заявив, що країна ніколи не підтримає відмову ЄС від російського газу. За його словами, це завдасть великої шкоди економіці Словаччини.

Чому Словаччина не підтримає відмову від газу з Росії?

Країни ЄС планують відмовитися від російського газу з 1 січня 2028 року, повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Фіцо в Х.

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Проте, за його словами, Словацька республіка ніколи не підтримає ініціативу REPowerEU у постачанні газу, оскільки це зашкодить словацьким домогосподарствам та економіці, а також ще більше знизить конкурентоспроможність усього Європейського Союзу.

Ми вважаємо цю пропозицію санкцією і тому природно пов'язуємо її із запропонованим 18-м пакетом санкцій проти Росії. Тому ми очікуємо, що голосування щодо 18-го пакета може відбутися лише після того, як будуть вирішені суттєві ризики, пов'язані з REPowerEU у сфері поставок газу з 2028 року, – повідомляє Фіцо в дописі.

Фіцо також наголосив, що цю ініціативу не підтримують словацькі опозиційні партії та бізнес. Тому Словацька Республіка буде наполягати на відтермінуванні голосування щодо 18-го пакета санкцій.

Чому ЄС не може ухвалити нові санкції?

Днями ЄС не зміг узгодити 18-й пакет санкцій проти Росії. Рішення не було ухвалено через позицію Словаччини. Також свої заперечення висловила Мальта.

Мальта висловила заперечення проти пропозиції Єврокомісії встановити цінову стелю на експорт російської енергії на рівні 15 відсотків від ринкової ціни.

Натомість Словаччина не підтримає пакет санкцій проти Росії, якщо Європа не надаватиме хоча б мінімальні гарантії відносно того як його країна має впоратися з припиненням постачання російського газу.