Почему Словакия не поддержит отказ от газа из России?

Страны ЕС планируют отказаться от российского газа с 1 января 2028 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Фицо в Х.

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Однако, по его словам, Словацкая республика никогда не поддержит инициативу REPowerEU в поставках газа, поскольку это повредит словацким домохозяйствам и экономике, а также еще больше снизит конкурентоспособность всего Европейского Союза.

Мы считаем это предложение санкцией и поэтому естественно связываем его с предложенным 18-м пакетом санкций против России. Поэтому мы ожидаем, что голосование по 18-му пакету может состояться только после того, как будут решены существенные риски, связанные с REPowerEU в сфере поставок газа с 2028 года, – сообщает Фицо в заметке.

Фицо также отметил, что эту инициативу не поддерживают словацкие оппозиционные партии и бизнес. Поэтому Словацкая Республика будет настаивать на отсрочке голосования по 18-му пакету санкций.

Почему ЕС не может принять новые санкции?

На днях ЕС не смог согласовать 18-й пакет санкций против России. Решение не было принято из-за позиции Словакии. Также свои возражения высказала Мальта.

Мальта выразила возражения против предложения Еврокомиссии установить ценовой потолок на экспорт российской энергии на уровне 15 процентов от рыночной цены.

В свою очередь Словакия не поддержит пакет санкций против России, если Европа не будет предоставлять хотя бы минимальные гарантии относительно того как его страна должна справиться с прекращением поставок российского газа.