Економічні відносини між Києвом та Будапештом виходять на абсолютно новий рівень після тривалої паузи. Сусідня держава раптово відчула гостру потребу в нашій аграрній продукції та готова запропонувати вигідний обмін.

Чому Угорщині терміново знадобилося українське зерно

Цьогорічна криза на європейському аграрному ринку змусила Будапешт переглянути своє ставлення до українського експорту. Через серйозний внутрішній дефіцит Угорщина готова відкрити кордони для нашої кукурудзи, про що пише Укрінформ.

За словами угорського прем'єр-міністра Петера Мадяра, країна отримала значно менше врожаю, ніж потребує її тваринництво та виробники біоетанолу.

Тому до нас звернулися з проханням відкрити ринок для української кукурудзи, у регульованому та контрольованому форматі, виключно в тих обсягах, про які буде домовлено,

– зазначив політик під час пресконференції в Береговому.

Він підкреслив, що без української продукції угорські фермери змушені купувати корми значно дорожче, що б'є по їхніх гаманцях.

Як це вплине на ринок пального в Україні

Окрім аграрного сектору, сторони знайшли точки дотику в енергетиці, що може принести пряму вигоду українським водіям та бізнесу. Йдеться про залучення великих приватних компаній, таких як MOL та ORLEN, до забезпечення України нафтопродуктами.

Мадяр запропонував прагматичний підхід: продавати Києву надлишки дизельного пального з угорського та словацького ринків.

Якщо, наприклад, MOL має у Словаччині чи Угорщині більше дизельного пального, ніж їм потрібно, чому б не продати його Україні, якщо вона цього потребує,

– пояснив очільник угорського уряду.

Такі домовленості дозволять стабілізувати ціни на українських АЗС та уникнути дефіциту пального в умовах війни.

Що зміниться у транспортній логістиці

Для реалізації цих масштабних торговельних планів країнам доведеться суттєво модернізувати інфраструктуру. Головний акцент роблять на розширенні потужностей залізничного переходу Чоп - Захонь.

Цей маршрут історично був ключовою транспортною артерією до Європи, і зараз його пропускну здатність планують значно збільшити. Як зауважив Мадяр, географічне положення обох країн дозволяє пропускати величезні транспортні потоки, що принесе додаткові транзитні доходи в державний бюджет. Для координації цієї роботи профільні міністри двох держав тепер зустрічатимуться регулярно.

Що відомо про передісторію цих домовленостей

Цей економічний прорив став можливим завдяки першому з 2015 року візиту глави угорського уряду до України. Напередодні, 24 листопада, Петер Мадяр прибув на Закарпаття, де провів результативні переговори з Володимиром Зеленським.

Як повідомляв 24 Канал, політикам вдалося всього за кілька тижнів узгодити 10 чутливих питань щодо прав угорської національної меншини. Сам Мадяр назвав цей день історичним та заявив, що настав час почати відносини з Україною заново, відновивши довіру та взаємовигідне економічне партнерство.