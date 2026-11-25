Почему Венгрии срочно понадобилось украинское зерно

Нынешний кризис на европейском аграрном рынке заставил Будапешт пересмотреть свое отношение к украинскому экспорту. Из-за серьезного внутреннего дефицита Венгрия готова открыть границы для нашей кукурузы, что пишет Укринформ.

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По словам венгерского премьер-министра Петера Мадяра, страна получила значительно меньший урожай, чем требуется для ее животноводства и производителей биоэтанола.

Поэтому к нам обратились с просьбой открыть рынок для украинской кукурузы в регулируемом и контролируемом формате, исключительно в тех объемах, о которых будет достигнута договоренность– отметил политик во время пресс-конференции в Береговому.

Он подчеркнул, что без украинской продукции венгерские фермеры вынуждены покупать корма значительно дороже, что бьет по их кошелькам.

Как это повлияет на рынок топлива в Украине

Помимо аграрного сектора, стороны нашли точки соприкосновения в энергетике, что может принести прямую выгоду украинским водителям и бизнесу. Речь идет о привлечении больших частных компаний, таких как MOL и ORLEN, к обеспечению Украины нефтепродуктами.

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Мадьяр предложил прагматичный подход: продавать Киеву излишки дизельного топлива с венгерского и словацкого рынков.

Если, например, у MOL в Словакии или Венгрии больше дизельного топлива, чем им нужно, почему бы не продать его Украине, если она в этом нуждается– пояснил глава венгерского правительства.

Такие договоренности позволят стабилизировать цены на украинских АЗС и избежать дефицита топлива в условиях войны.

Что изменится в транспортной логистике

Для реализации этих масштабных торговых планов странам придется существенно модернизировать инфраструктуру. Основной акцент делается на расширении мощностей железнодорожного перехода Чоп – Захонь.

Этот маршрут исторически был ключевой транспортной артерией в Европу, и сейчас его пропускную способность планируют значительно увеличить. Как отметил Мадьяр, географическое положение обеих стран позволяет пропускать огромные транспортные потоки, что принесет дополнительные транзитные доходы в государственный бюджет. Для координации этой работы профильные министры двух государств теперь будут встречаться регулярно.

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Что известно о предыстории этих договоренностей

Этот экономический прорыв стал возможен благодаря первому с 2015 года визиту главы венгерского правительства в Украину. Накануне, 24 ноября, Петер Мадьяр прибыл в Закарпатье, где провел результативные переговоры с Владимиром Зеленским.

Как сообщал "24 Канал", политикам удалось всего за несколько недель согласовать 10 острых вопросов, касающихся прав венгерского национального меньшинства. Сам Мадьяр назвал этот день историческим и заявил, что настало время начать отношения с Украиной заново, восстановив доверие и взаимовыгодное экономическое партнерство.