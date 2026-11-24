Об этом Мадьяр заявил во время совместной с президентом Зеленским церемонии почтения памяти погибших украинских защитников.

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Что сказал Мадьяр

По словам политика, согласовать общие позиции удалось всего за несколько недель переговоров. Он также отметил начало "новой истории" в развитии двусторонних отношений между странами.

И здесь мне хочется сразу выразить свое удовлетворение тем, что за довольно короткое время, буквально за несколько недель, нам удалось достичь значительных договоренностей с украинской стороной по десяти вопросам, касающимся языковых, культурных и образовательных прав венгерского национального меньшинства– подчеркнул Мадьяр.

Глава венгерского правительства поблагодарил Владимира Зеленского за возможность вместе почтить память украинских военных, погибших в борьбе против российской агрессии. Политик напомнил, что уже приезжал на это кладбище в 2024 году после удара России по столичной детской больнице "Охматдет", когда еще находился в оппозиции.

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Возвращаясь из той поездки, я уже был здесь, на этом кладбище. И сегодня имел возможность увидеть, как красиво его благоустроили за это время, какой достойный вид оно приобрело– добавил политик.

Напомним, что эта поездка стала первым визитом премьер-министра Венгрии в Украину с 2015 года. В командировке Мадьяра сопровождает глава Министерства иностранных дел Венгрии Анита Орбан. В рамках визита запланированы встречи с лидерами венгерской общины, а также посещение нескольких местных учреждений.

Во время пребывания в регионе Петер Мадьяр также объявил о помощи для Закарпатья, что предусматривает выделение 1 миллиарда форинтов и передачу медицинского и энергетического оборудования.