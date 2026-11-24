Про це Мадяр сказав під час спільного з президентом Зеленським вшанування пам'яті полеглих українських захисників.

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Що сказав Мадяр

За словами політика, узгодити спільні позиції вдалося всього за кілька тижнів переговорів. Він також відзначив початок "нової історії" у розбудові двосторонніх відносин між країнами.

І тут мені хочеться відразу висловити своє задоволення тим, що за доволі короткий час, буквально за кілька тижнів, нам вдалося досягти значних домовленостей з українською стороною щодо десяти питань, які стосуються мовних, культурних та освітніх прав угорської національної меншини– наголосив Мадяр.

Очільник угорського уряду подякував Володимиру Зеленському за нагоду разом вшанувати пам'ять українських військових, які загинули в боротьбі проти російської агресії. Політик нагадав, що вже приїжджав на це кладовище у 2024 році після удару Росії по столичній дитячій лікарні "Охматдит", коли ще перебував в опозиції.

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Повертаючись із тієї поїздки, я вже був тут, на цьому кладовищі. І сьогодні мав можливість побачити, як гарно його впорядкували за цей час, якого гідного вигляду воно набуло– додав політик.

Нагадаємо, що ця поїздка стала першим візитом прем'єр-міністра Угорщини в Україну з 2015 року. У відрядженні Мадяра супроводжує очільниця Міністерства закордонних справ Угорщини Аніта Орбан. У межах візиту заплановані зустрічі з лідерами угорської громади, а також відвідання кількох місцевих установ.

Під час перебування в регіоні Петер Мадяр також оголосив про допомогу для Закарпаття, що передбачає виділення 1 мільярда форинтів та передачу медичного і енергетичного обладнання.