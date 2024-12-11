Відновлення енергетики України: у НБУ розповіли про кредитування цієї галузі

НБУ повідомив, що банки за червень – листопад 2024 року отримали заявки від бізнесу на кредитування проєктів із відновлення енергетичної інфраструктури на суму майже 67 мільярдів гривень. Також вони розпочали фінансування на понад 8 мільярдів.

Відновлення енергетичної інфраструктури – пріоритет і Національного банку, і уряду, і вищого політичного керівництва нашої держави. Про це 24 Каналу розповів доктор економічних наук та член ради НБУ Василь Фурман, зауваживши, що є чітке розуміння, що люди мають мати світло й тепло.

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Працювати за будь-яких умов

У 2022 році Національний банк сказав, що банківська система має працювати стабільно. Були поставлені завдання, щоб тисячі відділень по всій Україні не зупиняли роботу в умовах блекауту. Сьогодні практично кожне відділення банківської системи забезпечене альтернативними зв'язком і енергетикою.

Щодо відновлення, то, за ініціативою Національного банку був підписаний меморандум з банками щодо пріоритетного кредитування енергетичної галузі. Є різні програми, і за участю держави, тобто пільгове кредитування, і без,

– розповів Василь Фурман.

Однак в будь-якому випадку облікова ставка кредитування становить приблизно 1%, залежно від банку. Це достатньо невисокі відсоткові ставки. Сьогодні банки цей напрямок визначають одним із пріоритетних.

Бізнес також дуже багато всього робить в цьому питанні. Оскільки процес, коли від моменту заявки, до моменту, коли ти зможеш поставити установку, займає інколи рік – два, бізнес часто сам проплачує 10% чи 30% від вартості обладнання, яке може виготовлятись 9 – 12 місяців в якійсь європейській країні.

Потім бізнес веде переговори з банками щодо такого кредитування. Тому з 1.06. 2024 року по 1.11. 2024 року, банки отримали близько 3000 заявок і близько 70 млрд грн. Тому бізнес, банківська система, і населення, вже призвичаїлися жити в умовах війни, зокрема без електроенергії,

– додав член ради НБУ.

До того ж варто зауважити, що квітневий прогноз Національного банку України щодо зростання економіки передбачав зростання на 3%. Однак, якщо говорити про оновлений макропрогноз восени 2024 року, то зростання економіки було на рівні 4%. Одна із причин його покращення – це висока адаптивність і бізнесу, і населення для роботи в умовах війни та більша енергетична незалежність.