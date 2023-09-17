На відновлення областей уряд виділив 60 мільярдів гривень: куди витратять кошти

Поступова відбудова міст дозволить деяким українцям повернутися додому. До того ж йдеться про відновлення значної кількості підприємств, у тому числі критичної інфраструктури.

Які області планують відновити

Лідером серед запитів по програмі "єВідновлення" стала Харківщина – більш ніж 16 тисяч заявок від громадян. На засіданні Президії Конгресу місцевих та регіональних влад прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що місцева влада має самостійно розподілити кошти, повідомляє 24 Канал.

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Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України Харківщині ми виділили 3,56 мільярда гривень з фонду ліквідації наслідків збройної агресії на відновлення населених пунктів, інфраструктури житлового та громадського призначення. Ще 4,4 мільярда гривень перерахували цього року цільових субвенцій. З резервного фонду регіон отримав 1,3 мільярда гривень на зведення фортифікацій.

Перед тим як відбудовувати певні області, необхідно провести там розмінування. Зараз в Україні є усього 26 спецмашин. З них на Харківщині – 6. Переговори про нову техніку з міжнародними партнерами, ведуться.

Які сфери витрат для регіонів Шмигаль окреслив як пріоритетні:

оборонний сектор;

безпека громадян;

медична та соціальна сфери;

освіта;

критична інфраструктура.

Безумовно, під час воєнних дій процес відбудови проходить з певними обмеженнями. Прифронтові області поки не підлягають відновленню.