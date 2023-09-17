Які області планують відновити
Лідером серед запитів по програмі "єВідновлення" стала Харківщина – більш ніж 16 тисяч заявок від громадян. На засіданні Президії Конгресу місцевих та регіональних влад прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що місцева влада має самостійно розподілити кошти, повідомляє 24 Канал.
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Харківщині ми виділили 3,56 мільярда гривень з фонду ліквідації наслідків збройної агресії на відновлення населених пунктів, інфраструктури житлового та громадського призначення. Ще 4,4 мільярда гривень перерахували цього року цільових субвенцій. З резервного фонду регіон отримав 1,3 мільярда гривень на зведення фортифікацій.
Перед тим як відбудовувати певні області, необхідно провести там розмінування. Зараз в Україні є усього 26 спецмашин. З них на Харківщині – 6. Переговори про нову техніку з міжнародними партнерами, ведуться.
Які сфери витрат для регіонів Шмигаль окреслив як пріоритетні:
- оборонний сектор;
- безпека громадян;
- медична та соціальна сфери;
- освіта;
- критична інфраструктура.
Безумовно, під час воєнних дій процес відбудови проходить з певними обмеженнями. Прифронтові області поки не підлягають відновленню.