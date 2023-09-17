Какие области планируют восстановить

Лидером среди запросов по программе "єВідновлення" стала Харьковщина – более 16 тысяч заявок от граждан. На заседании Президиума Конгресса местных и региональных властей премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что местные власти должны самостоятельно распределить средства, сообщает 24 Канал.

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Денис Шмигаль Премьер-министр Украины Харьковщине мы выделили 3,56 млрд гривен из фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии на восстановление населенных пунктов, инфраструктуры жилищного и общественного назначения. Еще 4,4 миллиарда гривен перечислили в этом году целевые субвенции. Из резервного фонда регион получил 1,3 миллиарда гривен на строительство фортификаций.

Перед тем как отстраивать определенные области, необходимо провести там разминирование. Сейчас в Украине всего 26 спецмашин. Из них в Харьковской области – 6. Переговоры о новой технике с международными партнерами, ведутся.

Какие сферы расходов для регионов Шмыгаль очертил как приоритетные:

оборонный сектор;

безопасность граждан;

медицинская и социальная сфера;

образование;

критическая инфраструктура.

Безусловно, во время военных действий процесс восстановления проходит с определенными ограничениями. Прифронтовые области пока не подлежат отстройке.