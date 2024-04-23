Фінансова допомога на відбудову житла: жителі якого регіону зможуть її отримати

Житло багатьох українців постраждало внаслідок обстрілів росіян. Деякі громадяни зможуть отримати кошти на ремонт.

Кому надається така допомога

Мешканці Житомира та Житомирської області можуть отримати фінансову допомогу для відновлення житла, яке постраждало від обстрілів. Однак, така опція доступна лише частині населення.

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Кошти на ремонт зможуть отримати такі категорії громадян:

вагітні;

особи з інвалідністю або важким захворюванням;

особи старше 60 років, які проживають самі;

матері-одиначки, які виховують дітей до 3 років;

багатодітні родини;

одинокі опікуни, матері або батьки, що виховують дітей до 18 років.

Також важливою умовою для отримання коштів є те, що середньомісячний дохід родини не перевищує 6 318 гривень. Йдеться і про тих, хто повністю втратив свій дохід.

На що надається допомога

Кошти надаються, як у випадку, коли особа робить ремонт самостійно так і, якщо залучає будівельників. Компенсуються пошкодження, які класифікуються як дрібні та середні, такими можуть бути:

обвал підвісної стелі;

розбиті вікна, двері;

пошкодження даху (незначні);

незначний ремонт пошкодженого водопроводу та інших комунікацій.