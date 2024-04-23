Кому предоставляется такая помощь

Жители Житомира и Житомирской области могут получить финансовую помощь для восстановления жилья, пострадавшего от обстрелов. Однако такая опция доступна только части населения.

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Средства на ремонт смогут получить такие категории граждан:

беременные женщины;

лица с инвалидностью или тяжелым заболеванием;

лица старше 60 лет, которые проживают сами;

матери-одиночки, которые воспитывают детей до 3 лет;

многодетные семьи;

одинокие опекуны, матери или отцы, воспитывающие детей до 18 лет.

Также важным условием для получения средств является то, что среднемесячный доход семьи не превышает 6 318 гривен. Речь идет и о тех, кто полностью потерял свой доход.

На что предоставляется помощь

Средства предоставляются, как в случае, когда лицо делает ремонт самостоятельно так и, если привлекает строителей. Компенсируются повреждения, которые классифицируются как мелкие и средние, такими могут быть:

обвал подвесного потолка;

разбитые окна, двери;

повреждения крыши (незначительные);

незначительный ремонт поврежденного водопровода и других коммуникаций.

Обратите внимание! Для получения такой помощи, необходимо заполнить заявление.