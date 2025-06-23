Ірландія назавжди закрила останню ТЕС: як Європа відмовляється від вугілля

Ірландія стала останньою європейською країною, яка поклала край виробництву електроенергії з вугілля. Цей приклад збираються наслідувати ще дві країни Європи.

Як Ірландія закрила ТЕС

Ірландія офіційно закрила свою останню вугільну електростанцію, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Остання вугільна електростанція в країні офіційно закрилася в графстві Клер після понад 40 років експлуатації.

Це кінець вугілля в Ірландії та початок чистішого енергетичного майбутнього,

– заявив головний виконавчий директор ESB Падді Хейс.

За його словами, Ірландія наслідує такі країни, як Велика Британія, у відмові від вугілля. Цей перехід став можливим завдяки бурхливому розвитку вітрового сектору Ірландії, який зараз постачає понад третину електроенергії країни.

Тим не менш, екологічні групи попереджають, що зростаюча залежність від газу та розширення центрів обробки даних можуть підірвати кліматичні цілі Ірландії, якщо не будуть зроблені значні інвестиції в гнучкість мережі та зберігання енергії.

Нині відомо, що ірландська вугільна електростанція Moneypoint залишатиметься в режимі очікування, спалюючи нафту в надзвичайних ситуаціях під керівництвом ірландського оператора мережі EirGrid до 2029 року.

Які країни Європи також відмовляються від вугілля

Також цього року Італія закриє дві великі станції, а решта в Іспанії будуть виведені з експлуатації або перетворені на газові електростанції.

Масштабне розширення відновлюваної енергетики в Європі для боротьби зі зміною клімату призвело до того, що присутність вугілля в енергосистемі континенту скоротилася майже вдвічі, згідно з даними Ember. До 2013 року найбільш забруднююче викопне паливо мало найбільшу частку в енергетичному балансі Європи.