Все більше країн намагаються збільшувати кількість вітрових електростанцій, зокрема ті, котрі мають вихід до моря чи гірську місцевість на своїй території. Про лідерів у вітровій енергетиці розкаже 24 Канал.

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Німеччина

Відкриває трійку лідерів у вітровій енергетиці Німеччина, на яку станом на кінець 2024 року припадало 6,8% світового виробництва вітрової електроенергії. Мова йде про 69 459 мегаватів електроенергії.

Німеччина є лідером в зеленій енергетиці серед європейських країн і чверть вітрової електроенергіє в Європі генерують саме німецькі турбіни.

Цікаво, що не всім у Німеччині до вподоби курс на зелену енергію. Наприклад новий канцер Німеччини Фрідріх Мерц під час передвиборчої кампанії казав, що виступає за демонтаж вітряних турбін, бо вважає їх "огидними". На його думку майбутнє за ядерною енергетикою.



У Німеччині може зменшитися кількість ВЕС / Фото Pexels

США

"Срібло" у рейтингу мають Сполучені Штати, на які припадає 14,6% світової вітрової енергетики або ж 148 тисяч гігаватів на рік. У Північній Америці на США припадає 86% вітрової енергетики регіону.

США протягом останніх кількох років продовжують посліовно збільшувати кількість вітрових станцій в країні. Крім того, американські вчені багато уваги присвячують утилізації старих лопатей, оскільки зараз найпоширеніший метод – закопати відпрацьовані лопаті в землю.

Китай

Абсолютний світовий лідер у вітровій енергетиці – Китай, на який припадає 43,4% всієї електрики від турбін у світі. Щороку китаські турбіни виробляють майже 442 тисячі гігаватів електрики. За минулий рік виробництво вітрвоої електроенергії зросло майже на 20%.

Цікаво, що Піднебесна не так давно запустила найпотужніші в світі вітряні турбіни – аж на 25 мегаватів, що є абсолютним рекордом у світі, який намагаються побити в Європі та США,