Все больше стран пытаются увеличивать количество ветровых электростанций, в частности те, которые имеют выход к морю или горную местность на своей территории. О лидерах в ветровой энергетике расскажет 24 Канал.

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Германия

Открывает тройку лидеров в ветровой энергетике Германия, на которую по состоянию на конец 2024 года приходилось 6,8% мирового производства ветровой электроэнергии. Речь идет о 69 459 мегаватт электроэнергии.

Германия является лидером в зеленой энергетике среди европейских стран и четверть ветровой электроэнергии в Европе генерируют именно немецкие турбины.

Интересно, что не всем в Германии нравится курс на зеленую энергию. Например новый канцер Германии Фридрих Мерц во время предвыборной кампании говорил, что выступает за демонтаж ветряных турбин, потому что считает их "отвратительными". По его мнению будущее за ядерной энергетикой.



В Германии может уменьшиться количество ВЭС / Фото Pexels

США

"Серебро" в рейтинге имеют Соединенные Штаты, на которые приходится 14,6% мировой ветровой энергетики или 148 тысяч гигаватт в год. В Северной Америке на США приходится 86% ветровой энергетики региона.

США в течение последних нескольких лет продолжают последовательно увеличивать количество ветровых станций в стране. Кроме того, американские ученые много внимания посвящают утилизации старых лопастей, поскольку сейчас самый распространенный метод – закопать отработанные лопасти в землю.

Китай

Абсолютный мировой лидер в ветровой энергетике – Китай, на который приходится 43,4% всего электричества от турбин в мире. Ежегодно китайские турбины производят почти 442 тысячи гигаватт электричества. За прошлый год производство ветровой электроэнергии выросло почти на 20%.

Интересно, что Поднебесная не так давно запустила самые мощные в мире ветряные турбины – аж на 25 мегаватт, что является абсолютным рекордом в мире, который пытаются побить в Европе и США,