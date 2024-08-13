Відновлювальна енергетика: Кабмін затвердив нацплан до 2030 року

Кабінет Міністрів затвердив Національний план дій з відновлюваної енергетики. Згідно з ним частка "зеленої" енергетики у валовому кінцевому споживанні має зрости до 27%.

План з відновлюваної енергетики

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабміну заявив про затвердження Національного плану дій з відновлюваної енергетики.

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Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України Сьогодні затверджуємо Національний план дій з відновлюваної енергетики на період до 2030 року та план заходів на його виконання.

Прем'єр-міністр підкреслив, що документ відповідає європейським нормам і стандартам. Він оголосив, що законодавство має на меті збільшити частку зеленої енергії у валовому кінцевому споживанні до 27% до 2030 року.

План передбачає 38 заходів, прописує індикатори виконання та визначає відповідальних,

– сказав він.

Раніше у Міненерго повідомляли, що до кінця наступного року планують встановити сонячні панелі із системами зберігання енергії на всіх громадських будівлях.

Ще у липні Кабмін схвалив стратегію розвитку розподіленої генерації на період до 2035 року.