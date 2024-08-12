Що відомо про це рішення

На всіх громадських будівлях, що знаходяться на території України, мають встановити сонячні панелі із системами зберігання енергії. Реалізація цього рішення має завершитись до кінця наступного року.

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Світлана Гринчук Заступник міністра енергетики України Ухвалено рішення про обов'язковість встановлення сонячних панелей із системами зберігання енергії до кінця наступного року на всіх громадських будівлях.

Гринчук уточнює, що це рішення сприятиме підвищенню енергонезалежності України. Йдеться і про підтримку об'єктів критичної інфраструктури, так і українців.

Нагадаємо! Зараз енергосистема України відновлюється. Щоб українська енергетична інфраструктура була стійка до атак росіян, її потрібно повністю перебудувати. Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький назвав вартість такого будівництва.