Як зміниться курс долара

Банкірка Анна Золотько у коментарі 24 Каналу зазначила, що на минулому тижні торгові сесії вівторка та середи на міжбанку закривалися нижче позначки 41 гривні за долар. Цей рівень, як і очікувалося, однаково влаштовував як експортерів, так й імпортерів, відтак котирування здебільшого прагнули до нього.

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Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Лише у п’ятницю відбулася невеличка корекція й котирування наприкінці сесії зросли до 41,14 – 41,17 гривні за долар.

Банкірка уточнює, що попит на валюту на готівковому ринку хоч і трохи послабився, залишався доволі високим. В результаті, більшу частину тижня вартість доларів тут була до 30 копійок вищою за котирування на міжбанку.

Проте дуже обмежені курсові коливання ближче до завершення тижня вплинули й на цей сегмент валютного ринку. Відтак готівковий курс стабілізувався в межах коридору 41,30 – 41,40 гривень за долар

Цього тижня я очікую на різнонаправлений курсовий рух як у безготівковому, так і у готівковому сегментах. На мою думку, протягом цього тижня готівковий курс долара знаходитиметься в коридорі 41,20 – 41,80 гривень за долар,

– прогнозує банкірка.

Золотько уточнює, що на початку цього тижня учасники ринку спробують закріпити тренд на зростання вартості долара. Але, потенціал для цього, з точки зору потенційного попиту, наразі обмежений.