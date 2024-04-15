США намагаються зруйнувати російський проєкт зі скрапленого газу, – The Wall Street Journal

США намагаються санкціями зірвати масштабний російський проєкт Arctic LNG 2 на арктичній півночі Росії. Яким чином вони перешкоджають його розвитку, читайте далі.

Що за проєкт хоче зірвати США

Проєкт Arctic LNG 2 передбачає будівництво величезного берегового заводу для виробництва скрапленого природного газу (СПГ) на арктичній півночі Росії.

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Наша роль полягає в тому, щоб проєкт "Арктик СПГ-2" не був реалізований,

– заявив помічник держсекретаря США з питань енергетичних ресурсів Джеффрі Пайєтт на конференції в Швейцарії.

Загалом, починаючи з вересня, США вдарили по молодій російській СПГ-індустрії чотирма хвилями санкцій. Вони націлені на компанії-оператори Arctic LNG 2, судна для зберігання та судноплавні компанії, які намагаються придбати спеціалізовані судна для проєкту. У тому числі на компанії, що працюють над другим обʼєктом поблизу Балтійського моря.

Ми дуже зосереджені на тому, щоб Росія не змогла розробити нові проєкти з метою перерозподілу газу, який вона раніше відправляла до Європи. Як "Велика сімка" ми колективно зобовʼязуємося зробити все можливе, щоб перешкодити Росії отримувати майбутні енергетичні прибутки,

– наголосив Пайєтт.

Чого прагне Путін

Своєю чергою, президент Росії прагне більш ніж потроїти експорт СПГ в найближчі роки. Його мета: залучити більше грошей для фінансування війни в Україні та компенсувати спад у традиційному для Росії бізнесі з експорту газу трубопроводами.

У всьому світі попит на СПГ зростає, оскільки уряди відмовляються від вугілля, що забруднює довкілля, і прискорюється впровадження енергомісткого штучного інтелекту.

Річ у тім, що Росія планувала почати експорт СПГ вже в І кварталі цього року. Але побудовані на замовлення судна, які потрібні російській енергокомпанії "Новатек" для прориву через замерзлі частини Північного Льодовитого океану, так і не були доставлені.

Без кораблів "Новатек" не може експортувати газ. Як наслідок, виробництво СПГ зупинилося, і завод в основному рециркулює вже видобутий газ.