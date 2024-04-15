США пытаются разрушить российский проект по сжиженному газу, – The Wall Street Journal

США пытаются санкциями сорвать масштабный российский проект Arctic LNG 2 на арктическом севере России. Каким образом они препятствуют его развитию, читайте далее.

Что за проект хочет сорвать США

Проект Arctic LNG 2 предусматривает строительство огромного берегового завода для производства сжиженного природного газа (СПГ) на арктическом севере России.

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Наша роль заключается в том, чтобы проект "Арктик СПГ-2" не был реализован,

– заявил помощник госсекретаря США по вопросам энергетических ресурсов Джеффри Пайетт на конференции в Швейцарии.

В общем, начиная с сентября, США ударили по молодой российской СПГ-индустрии четырьмя волнами санкций. Они нацелены на компании-операторы Arctic LNG 2, судна для хранения и судоходные компании, которые пытаются приобрести специализированные суда для проекта. В том числе на компании, работающие над вторым объектом вблизи Балтийского моря.

Мы очень сосредоточены на том, чтобы Россия не смогла разработать новые проекты с целью перераспределения газа, который она ранее отправляла в Европу. Как "Большая семерка" мы коллективно обязуемся сделать все возможное, чтобы помешать России получать будущие энергетические прибыли,

– подчеркнул Пайетт.

Чего хочет Путин

В свою очередь, президент России стремится более чем утроить экспорт СПГ в ближайшие годы. Его цель: привлечь больше денег для финансирования войны в Украине и компенсировать спад в традиционном для России бизнесе по экспорту газа по трубопроводам.

Во всем мире спрос на СПГ растет, поскольку правительства отказываются от угля, загрязняющего окружающую среду, и ускоряется внедрение энергоемкого искусственного интеллекта.

Дело в том, что Россия планировала начать экспорт СПГ уже в І квартале этого года. Но построенные по заказу судна, которые нужны российской энергокомпании "Новатэк" для прорыва через замерзшие части Северного Ледовитого океана, так и не были доставлены.

Без кораблей "Новатэк" не может экспортировать газ. Как следствие, производство СПГ остановилось, и завод в основном рециркулирует уже добытый газ.