Понад 8 мільярдів кубів газу: Україна наростила видобуток блакитного палива

За сім місяців 2024 року компанії Групи Нафтогаз змогли наростити видобуток газу на 7%. Загальні обсяги перевищують понад 8 мільярдів кубометрів блакитного палива.

Видобуток газу в Україні

Тож за 7 місяців 2024 року Група Нафтогаз видобула 8,6 мільярда кубометрів газу. Це на 7% більше ніж за аналогійний період минулого року.

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Олексій Чернишов Очільник Групи Нафтогаз. Компанії Групи збільшують газовидобуток через запуск нових високопродуктивних свердловин, впровадження нових технологій та ефективну роботу зі старим фондом. Планові показники перевищено на 2%. Робота не припиняється не тільки у центральних і західних областях, а й у східних – попри всі воєнні виклики.

До Групи Нафтогаз належать:

АТ "Укргазвидобування";

ПАТ "Укрнафта".

Тариф на газ від компанії Нафтогаз становить 7,96 гривні за кубометр.