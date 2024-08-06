Понад 8 мільярдів кубів газу: Україна наростила видобуток блакитного палива
6 серпня 2024, 12:30Читать новость на русском
Джерело:НАК "Нафтогаз України"
За сім місяців 2024 року компанії Групи Нафтогаз змогли наростити видобуток газу на 7%. Загальні обсяги перевищують понад 8 мільярдів кубометрів блакитного палива.
Видобуток газу в Україні
Тож за 7 місяців 2024 року Група Нафтогаз видобула 8,6 мільярда кубометрів газу. Це на 7% більше ніж за аналогійний період минулого року.
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Компанії Групи збільшують газовидобуток через запуск нових високопродуктивних свердловин, впровадження нових технологій та ефективну роботу зі старим фондом. Планові показники перевищено на 2%. Робота не припиняється не тільки у центральних і західних областях, а й у східних – попри всі воєнні виклики.
До Групи Нафтогаз належать:
- АТ "Укргазвидобування";
- ПАТ "Укрнафта".