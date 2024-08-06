Тобто експорт зростає набагато повільніше, ніж імпорт. Необхідно знову повертати гривню у валюту. Доктор економічних наук, голова Adventer Group Андрій Длігач в етері 24 Каналу пояснив, якого максимального курсу долара можна чекати.

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Від чого залежить курс долара

Длігач пояснив, що ситуація в економіці погіршилася не лише через військові закупівлі. На початку року Україна була вимушена закуповувати велику кількість зброї за власні гроші, тому що забарилася американська допомога. Це дійсно тиснуло на девальвацію гривні, і потрібні були долари.

Суттєвий вплив також мало зменшення переказів від українських трудових мігрантів. Якщо до повномасштабного вторгнення вони сягали 16 мільярдів доларів на рік, нині – набагато менше. Що більше, українці за кордоном купують та витрачають багато валюти. Національний банк повинен постійно покривати карткові витрати.

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Економісти не беруться прогнозувати курс долара, адже це не природний процес, а управлінський. Його зміна залежить від того, яке рішення ухвалить Кабмін, Нацбанк та Верховна Рада; чи буде девальвація гривні та дії спрямовані на стимулювання українського експорту.

Згідно з параметрами бюджету, цьогоріч курс не має перевищити 42 гривні за долар. Чи буде на рівні 45 гривень за долар? Гадаю, це максимальна планка, яка може розглядатися в сценаріях. Це залежить від рішень, які будуть ухвалені в уряді, щодо того, у який спосіб компенсувати нестачу фінансового ресурсу в державному бюджеті, аби покривати військові витрати,

– припустив доктор економічних наук.