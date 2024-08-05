Офіційний курс 5 серпня

За даними НБУ офіційний курс долара торгується за 41,22 гривні за долар. Тобто ціна зросла на 9 копійок за вихідні.

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Офіційний курс євро знову знизився до 44,64 гривні за євро. Відповідно, ціна цієї валюти зросла на 24 копійки.

Курс долара на готівковому ринку

У банках: купівля – 41,38 гривні, а продаж – 41,49 гривні.

купівля – 41,38 гривні, а продаж – 41,49 гривні. В обмінниках: купівля – на рівні 40,93 гривні, а продаж – 41,51 гривні.

купівля – на рівні 40,93 гривні, а продаж – 41,51 гривні. На чорному ринку: купівля – 41,45 гривні, а продаж – 41,50 гривні.

Що буде з курсом наступного тижня

Тарас Лєсовий розповів для 24 Каналу, що валюта перебуватиме на рівні – 40,7 – 41,7 гривні за долар, але вжиті регулятором своєчасні заходи зі стримування попиту можуть продовжитися.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства ГЛОБУС БАНКУ Ще один цікавий момент: опосередковано на вгамування ситуації на ринку вплинуло рішення про реструктуризацію державного боргу: власне йдеться про суто психологічний ефект від такого рішення, адже непевність в цьому питанні та "переляк" щодо несамовитого зростання курсів через можливий дефолт змушували покупців діяти більш активно, що на певний час розбалансувало показники попиту і пропозиції.

Стабілізаційні заходи, які впровадив НБУ, відповідають принципам режиму "керованої гнучкості". Можливо на ринку спостерігатимуться коливальні тенденції, з періодами як підвищення, так і зниження курсу.

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