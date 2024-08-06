То есть экспорт растет гораздо медленнее, чем импорт. Необходимо снова возвращать гривну в валюту. Доктор экономических наук, глава Adventer Group Андрей Длигач в эфире 24 Канала объяснил, какого максимального курса доллара можно ожидать.

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От чего зависит курс доллара

Длигач объяснил, что ситуация в экономике ухудшилась не только из-за военных закупок. В начале года Украина была вынуждена закупать большое количество оружия за собственные деньги, потому что замедлилась американская помощь. Это действительно давило на девальвацию гривны, и нужны были доллары.

Существенное влияние также имело уменьшение переводов от украинских трудовых мигрантов. Если до полномасштабного вторжения они достигали 16 миллиардов долларов в год, сейчас – гораздо меньше. Что больше, украинцы за рубежом покупают и тратят много валюты. Национальный банк должен постоянно покрывать карточные расходы.

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Экономисты не берутся прогнозировать курс доллара, ведь это не естественный процесс, а управленческий. Его изменение зависит от того, какое решение примет Кабмин, Нацбанк и Верховная Рада; будет ли девальвация гривны и действия направленные на стимулирование украинского экспорта.

Согласно параметрам бюджета, в этом году курс не должен превысить 42 гривны за доллар. Будет ли на уровне 45 гривен за доллар? Думаю, это максимальная планка, которая может рассматриваться в сценариях. Это зависит от решений, которые будут приняты в правительстве, относительно того, каким образом компенсировать недостаток финансового ресурса в государственном бюджете, чтобы покрывать военные расходы,

– предположил доктор экономических наук.